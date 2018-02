Maicon, que brilhou anteontem na Seleção, é estrelado até no nome: Maicon Douglas, homenagem enviesada ao ator americano.

O irmão de Marlon Brando (o lateral-direito tem um irmão menor com esse nome) responde também pelo apelido de “Fórmula Um”.

Motivo? A zaga do Equador sabe bem o porquê.

