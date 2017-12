Ivo Rosset comemorava, ontem, a compra da unidade da Triumph no Brasil pelo Grupo Rosset. “Acredito no País. Com essa aquisição, vamos aumentar significativamente nossa produção”, disse o empresário, sem citar números.

