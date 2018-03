Osesp estreia hoje “concerto digital’ com a Terceira de Beethoven

A Orquestra Sinfônica do Estado estreia nesta quinta-feira, em sua temporada 2018, uma novidade tecnológica: o “Concerto Digital”, com transmissão digital ao vivo, em 360 graus. O programa, em que Marin Alsop regerá a Terceira Sinfonia de Beethoven — a Eroica –, poderá ser visto também no site da Osesp, na internet, e na página do Itaú Personnalité no Facebook.

Nesse formato, o espectador pode curtir, de casa, o espetáculo de diferentes pontos de vista. O programa é resultado de uma parceria da Secretaria da Cultura com o Itaú. A experiência será repetida em mais dois concertos ao longo do ano, do total de oito programados dentro da série até novembro.