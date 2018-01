Grupo Mestres da Obra conta, em exposição, histórias de vida de operários

Criada em São Paulo em 2007 pelo arquiteto Arthur Pugliese, a Mestres da Obra visa o desenvolvimento sociocultural de operários da construção civil por meio de ateliês de arte – música, escultura, artes visuais, fotografia, pintura, design, teatro e literatura – realizados nos canteiros de obras, durante o expediente.

A OSCIP percorreu, por um ano, dez construções, de Juazeiro do Norte, no Ceará, a São Gabriel, no Rio Grande do Sul, acompanhando o dia a dia de 81 trabalhadores. O resultado dessa expedição será mostrado na exposição Biografias, que abre nesta quarta-feira e vai até 5 de março, no novo Teatro Container, da Cia. Mungunzá, no Bom Retiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Patrocinada pelo Instituto Caixa Seguradora, a mostra reúne um conjunto de instalações, fotos e vídeos que revelam uma pequena parte da história de vida desses operários. Histórias como a daquele que carregou a mãe no colo por 60 km para ela poder dar luz, a de outro que, morrendo de fome, comeu urubu na infância e de um terceiro que trabalha desde os nove anos.