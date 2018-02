José Mourinho, treinador do Chelsea, deve sair do pé de Oscar, convocado para a Copa. O português, segundo se apurou, andava irritado com suposto corpo mole do meia – que temia se contundir às vésperas do Mundial.

