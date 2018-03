José Sergio Gabrielli, da Petrobrás, tem o que comemorar. A revista de finanças Barron’s, do grupo The Wall Street Journal, incluiu seu nome no ranking anual dos 30 CEOs mais respeitados do mundo.

É o primeiro da América Latina a integrar o grupo.



