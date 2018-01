O Ibama comprou briga com a Petrobrás no Espírito Santo. Acusada de ter retirado animais de uma área sem autorização, a estatal está sendo multada em R$ 500 mil – e tem 20 dias para recorrer.

Os bichos foram levados do Pontal do Ipiranga para projeto em Aracruz. O que só pode ser feito com autorização.