As dezenas de convidados que foram à Câmara Municipal ontem ver o lançamento do novo site da Casa deram de cara com os mesmos velhos recursos. As novidades, como ferramentas para acompanhar a frequência de vereadores e seus votos, não têm sequer prazo para ficarem prontas. Dalton Silvano, vice da Câmara, informa estar negociando cronograma com colaboradores. Ainda…

