“Os padres não sabem dançar o tango do papa Francisco”

Estudioso do mundo católico, Fernando Altemeyer analisa a ousadia diplomática do Sumo Pontífice e define o desafio da Igreja: mais do que funcionários, ela precisa é de missionários

Um sopro renovador no Vaticano. É assim que muitos estudiosos e milhões de fiéis, em todo o mundo, veem o papa Francisco, em seus dois anos de Vaticano, completados em abril. Seja pela ousadia como diplomata, decisivo na reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, seja pela coragem ao abraçar e chamar de “anjo” o chefe da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e canonizar duas freiras palestinas. Ou, ainda, pelo rigor com que manda investigar abusos de padres e bispos, trazer à luz casos de pedofilia e homossexualismo nas dioceses e cobrar punição para fraudes financeiras.

“Mas o Vaticano tem pela frente um grande desafio: é que os padres não conseguem dançar o tango do Francisco”, adverte o professor Fernando Altemeyer, do Departamento de Ciência da Religião da PUC São Paulo, brincando com a origem argentina do Sumo Pontífice. “Na maioria, os padres foram formados para serem burocratas, funcionários, e o Francisco pede que sejam missionários. O que a Igreja precisa, e muito, é de gente que vá pra rua”.

Professor de Teologia na PUC, grande conhecedor do mundo católico, Altemeyer lança daqui a alguns dias, ao lado de uma equipe de especialistas, um inédito e detalhado Dicionário do Vaticano II – cerca de 1.200 páginas, trabalho de fôlego que nenhum estudioso europeu se atreveu até hoje a produzir e bancar. Nesta entrevista à coluna, ele define Francisco como “um operário do diálogo” e analisa o futuro do imenso rebanho católico do planeta – cerca de 1,25 bilhão de fiéis, dos quais 123 milhões no Brasil. Fala, também, do encantamento do papa com a imagem de Aparecida, que ele revisitará em 2017.

Na última sexta-feira, os EUA tiraram Cuba da sua lista de Estados “que apoiam o terrorismo” – e Francisco tem grande mérito nisso, pois ajudou a reaproximar os dois países. Duas semanas antes, canonizou duas freiras palestinas. Isso ajuda a causa católica? Melhora o diálogo?

Essa é a palavra chave, diálogo. Francisco é um operário do diálogo. Sem ele, na Igreja ou no mundo, não se avança. Onde não há diálogo há bloqueio – seja ideológico, político, social, e se cria um clima rancoroso, preconceituoso, que tem que ser quebrado. E eis que o papa Francisco pega seu martelinho e sai dando marteladas. Como o seu peso simbólico é enorme, cada martelada repercute. No caso cubano, ele fez o que se esperava. É um absurdo que depois de 50 anos continue essa excrescência da guerra fria.

Mas ele tem uma estratégia por trás desses lances diplomáticos? Ou são apenas impulsos pessoais?

Há, sim, uma estratégia. Ele quer mexer com as periferias existenciais. O que é isso? É trazer para o centro quem está nas margens, dar palavra aos que estão em silêncio. Cuba é um exemplo, Líbano é outro, Síria também. E Francisco sai em missão pelo mundo, com os elementos de que dispõe..

A canonização das duas freiras palestinas é parte disso?

As duas palestinas já eram santas pelo que fizeram na vida. Mas, ao colocá-las no altar e incluir no Livro do Martirológio(o catálogo dos santos e beatos), o papa faz algo retumbante. Ele vê as realidades daquele pedaço de mundo e diz: “Não sou antissemita, mas não vou concordar com esse muro”. Ao pôr o periférico no centro, inverte a lógica, para de novo qualificar o diálogo. Afinal, o diálogo só existe quando diferentes falam.

E dentro da própria Igreja, ele melhorou esse diálogo?