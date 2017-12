‘Os italianos enfrentam as crises com trabalho’

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Stefano Gabbana e Domenico Dolce, estilistas e fundadores da Dolce & Gabbana, estiveram no Brasil, semana passada, para oferecer uma festa a Anna Dello Russo, amiga pessoal da dupla e editora da Vogue Japão. Na tarde que antecedeu a comemoração, que aconteceu no terraço do Shopping JK, os estilistas receberam a repórter Sofia Patsch para uma conversa no Hotel Emiliano. Nos 40 minutos de conversa, mostraram que a sintonia é intensa na hora de criar – mas, na vida pessoal, as opiniões divergem sobre muita coisa. Por exemplo, as redes sociais, que Domenico considera “uma ilusão” – e que Stefano, ao contrário, usa diariamente. Outra diferença, o olhar de cada um para questões coletivas, como corrupção ou política. A uma pergunta sobre a Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália no começo de 1990 – lembrada por muitos como modelo para se criar a Lava Jato no Brasil –, Domenico classificou aquele episódio como “a época mais difícil para os italianos”. Stefano não quis comentar o assunto. “Somos designers e não políticos. Gosto de falar sobre vestidos”, resumiu. Mas foram claros em um ponto: que a melhor forma de enfrentar uma crise “é com trabalho”. Na prática, isso significa que, apesar do momento incerto que o Brasil enfrenta, eles não pretendem parar de investir no País. Tanto que em julho abrem, no Rio, a sexta loja da marca em território brasileiro.

Ambos adoram o Brasil, que acham muito parecido com a Itália, “As mulheres são como Sophia Lauren, sabem gozar a vida, o verão. Essa é a grande relação que temos com o Brasil, à la Dolce Vita!”, proclamou Dolce. “É o modo de vida que torna as mulheres brasileiras tão bonitas e naturalmente sensuais. Eles são perfeitas para nós”, complementou Gabbana. Apesar de terem se envolvido em questões polêmicas no passado, dizem que essa fase ficou para trás e que o bom mesmo da vida é apreciar um bom vinho. A seguir os melhores momentos da conversa.Faz três anos que vocês não vêm ao Brasil. Qual é a relação que mantêm hoje com o País?

Domenico: O povo brasileiro é muito parecido com os italianos do sul. As mulheres são como Sophia Lauren, senhora mediterrânea, que sabe como gozar a vida, o verão. Essa é a grande relação que temos com o Brasil, à la Dolce Vita!

Stefano: Sim, tudo nos lembra da Itália e da nossa maneira de ser. É o modo de vida que torna as mulheres brasileiras tão bonitas e naturalmente sensuais. Elas são perfeitas para nós.Qual a importância do mercado brasileiro para a marca?

Domenico: Esse não é o melhor momento para o Brasil. Mas nossa relação com o País vem de antes. A crise passa, a vida tem que continuar.

Stefano: O mercado brasileiro é muito importante para nós. Temos crescido aqui.Pretendem continuar a investir no Brasil mesmo com a crise?

Domenico: O mundo está em crise. Como disse antes, as crises acabam. As pessoas não podem desistir do futuro e nem deixar de viver o presente. Os brasileiros querem um País melhor e estão lutando por isso. Sem sonhar não vira realidade.

Stefano: As crises são superadas. Para nós é importante continuar a investir aqui.Hoje o Brasil vive um momento parecido com o da Operação Mãos Limpas, que na Itália dos anos 1990 investigou a corrupção dos políticos italianos. Aqui a operação se chama Lava Jato. Quais as recordações que vocês guardam daquela época?

Domenico: Foi o pior momento que passamos. O povo italiano já passou por muitas crises, mas nós, italianos, não damos muita bola para isso. Nossa respostas para a crise é o trabalho. Seguimos em frente!

Stefano: Não gosto de falar sobre política. Tenho, obviamente, a minha opinião, mas sou designer e honestamente, prefiro falar sobre vestidos.

As raízes e costumes italianos estão presentes em suas coleções e modo de vida. Stefano já afirmou, em uma entrevista, que a globalização não precisa interferir na forma criativa. Essa maneira de pensar ainda funciona em um mundo tão globalizado?

Stefano: Certamente! A globalização é um fator político histórico de grande importância, que não se pode ignorar. No entanto, a liberdade de criação tem de ser a mesma.

Domenico: A globalização é boa para que você saiba o que está acontecendo no mundo. Mas quando vou a Paris, por exemplo, quero ver os franceses, entender suas raízes e cultura, viver sua experiência. Minha viagem são os meus sentidos e é isso que procuro fazer nas minhas roupas. Vendo minhas raízes, que são italianas. Quem compra uma peça Dolce & Gabbana também está levando um pouco da Itália. Então, acho que a globalização é boa para conectar pessoas, para vender, mas acho importante, igualmente, defender as tradições. Sem história não existem raízes. E nós preservamos as nossas.Qual é a opinião de vocês sobre o fenômeno da ‘fast fashion’?

Domenico: Não é moda. É como fast food, é apenas rápido. Se você quer beber um bom vinho tem que esperar alguns anos para que ele fique no ponto. Rápido é barato.

Stefano: A moda não é rápida. Você precisa de tempo para construir o seu estilo. Precisa de tempo para defender uma ideia, desenvolver formas e criar roupas de verdade.Pretendem aderir ao movimento ‘see now buy now’ em seus desfiles?

Stefano: A moda pode, seguramente, se adaptar ao mundo online. Tudo é mais rápido agora. O que falta é as pessoas encontrarem o ponto de equilíbrio adequado entre o online e off line.

Domenico: Não faz sentido. É como o Instagram, falso.