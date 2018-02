E a plateia feminina em Paraty elegeu seus ‘musos’. São eles os italianos Pietro Paolini e Michele Borzoni, do coletivo TerraProject.

Na abertura, Paolini arriscou algumas palavras em português – ele clicou, no Mato Grosso, fazendas de soja e cana de açúcar, além de integrantes do MST. Já Borzoni desanimou as fãs ao aparecer com resplandecente aliança…