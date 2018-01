Os 10 anos da sp-arte/foto

Fernanda Feitosa e Carlos Jereissati Filho comemoram dez anos de parceria com a sp-arte/foto, que abre quarta-feira, no Shopping JK. “Sempre admirei o empenho e dedicação da Fernanda para colocar o Brasil no circuito mundial da arte. Quando nos conhecemos, foi natural pensarmos numa parceria entre a Iguatemi e ela. E, assim, criamos a SPArte/Foto”, conta Jereissati.

“Estamos comemorando inúmeras conquistas com está edição. Não só a ampliação do espaço que a fotografia ocupa hoje no mercado interno, mas também a difusão da marca nacional e o reconhecimento no exterior do talento dos nossos fotógrafos”, conclui Fernanda.