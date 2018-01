Para dar um gás nas vendas de Natal, as lojas brasileiras contarão com um aliado. O site de tendências londrino WGSN trouxe para o Brasil o INstock – sistema que fornece analises para que o lojista programe seu estoque e suas vendas com maior eficácia, com base nas vendas anteriores de outros varejistas.

O programa começa a funcionar este mês.