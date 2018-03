Os organizadores da Bienal do Livro de SP do ano que vem já foram autorizados a captar recursos para o evento. A conta é que precisam de cerca de R$ 9 milhões para a 25.ª edição do evento, considerado o terceiro maior do mundo.

