José Carlos Dias, escolhido advogado de Luiz Trabuco, do Bradesco – como adiantou ontem o blog da coluna –, trabalha com a certeza de que seu cliente, indiciado pela PF na operação Zelotes, não será denunciado pelo MP.

E, pelo que se apurou com alta fonte no Bradesco, não há qualquer intenção de pedido de indenização junto à União por prejuízos decorrentes do vazamento da operação.