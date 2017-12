Organização faz mobilização pela CPI da Merenda

A Minha Sampa começou, hoje, campanha, para conseguir as 32 assinaturas necessárias — de deputados estaduais — para abrir a CPI da Merenda. O texto já conta com 24 deputados adesões.

Para obter as oito que faltam, a ONG mapeou os mais propensos a aderir à causa, e está pedindo nas redes que os paulistanos façam pressão via Facebook. Um site — com orientação para pressão política — foi criado e traz o perfil de cada parlamentar.

Uma das ações sugeridas pela organização é o “Deputado do Dia” — na qual um nome será alvo de pressão nas rede: “O chamado é para que as pessoas façam comentários nas postagens do deputado e deixem lá o pedido para que ele se posicione a favor da CPI” , explica Guilherme Coelho, coordenador de Mobilização da Minha Sampa.