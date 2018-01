Bianca Jagger, que passou o réveillon no Rio com o amigo Thaddaeus Ropac– super galerista com points em Paris e Salzburgo –, já tem data para voltar.

Em junho, estará na cidade como representante da fundação ambiental que leva seu nome. Tudo para participar da Rio +20.



A quem interessar possa: a ex-senhora Mick deixou para trás a “vida loca”, fato marcante de sua história durante os anos 70.