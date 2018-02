Diante da desastrada declaração pública de Eduardo Braga, anteontem, Dilma encarregou Aloizio Mercadante de passar ao colega um curto recado: que o ministro de Minas e Energia não insista em dizer que 10% de água nos reservatórios é o limite para a introdução do rodízio no setor de energia elétrica.

Caso contrário… sabe-se lá.

Orelha 2

Já com Eliseu Padilha a conversa foi direta. Dilma não teria gostado do prazo com que a Aviação Civil e a Infraero trabalham para leiloar 11 novos aeroportos.

Quer antecipar em três meses o início do programa, previsto para o fim do ano.

Orelha 3

Cansados de ver um pedido de poda de árvore adormecido há 15 anos nas gavetas da Prefeitura, moradores da esquina das alamedas Jaú e Joaquim Eugênio de Lima aproveitaram a presença de Haddad no pedaço – ele visitava a sogra, que mora por ali – para cobrar uma solução.

O prefeito prometeu providências imediatas.