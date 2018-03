Orelha quente

Já o café da manhã de Michel Temer com a bancada do PMDB, ontem, não foi tão tranquilo. Houve reclamação quase unânime dos presentes contra Kátia Abreu. O vice ouviu dos deputados que ela só abre as portas de sua sala para… os ruralistas.

Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, era o mais exaltado no encontro. Chegou a dizer a Temer que estava “com vergonha de ser do partido”.

Motivo? Seu pedido de encontro com o secretário Eliseu Padilha, da Aviação Civil, foi também ignorado.