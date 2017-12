Ordem no pedaço

Desde 2006, Fernanda Cestari presta consultoria gastronômica para restaurantes, bares, cafés e casas noturnas. “Ajudo a estruturar o negócio como um todo, desde a elaboração do cardápio até o treinamento de equipe”, explica Fernanda, que se inspira em viagens nacionais e internacionais para manter-se conectada com o que há de mais ‘cool’ no universo gastronômico. A moça também posiciona marcas no mercado de luxo. Foi com ajuda dela que a Diletto e os chocolates Valrhona entraram no radar do público. A moça também foi uma das responsáveis por criar o site de reservas de restaurantes Grubster.

