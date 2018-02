Ordem em casa

Adriana Calixto e Denise Millan criaram a Life Organized para dar um help a quem não consegue se organizar no dia a dia. “Nosso propósito é ajudar as pessoas. No Brasil, está cada vez mais complicado arrumar uma empregada doméstica, por causa das mudanças na lei, algo que, nos Estados Unidos, por exemplo, já acontece há anos. Lá, nosso trabalho é supercomum”, explica Denise. As duas não arrumam apenas a casa, ensinam métodos de organização para serem aplicados no cotidiano. “É impressionante como isso muda a vida. Coisas que demoravam horas passam a ser rápidas. Ser organizado facilita tudo”, conclui.

