Sabine Masseglia, do Hotel Guanahani, na ilha de St. Barthémely, e Thibaut Asso, do La Samanna, na de St. Martin, aterrissam hoje em São Paulo. Vêm cheios de malas e bagagens para uma série de encontros com agentes de viagens de luxo.

A ideia dos executivos é reforçar o roteiro Caribe como uma excelente alternativa ao turismo no… México.



Veja também:

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte