Campos Machado convidou prefeitos paulistas a participar de protesto contra o MP, hoje, na Assembleia. Por e-mail, disse que o órgão pratica “abusos” em “ações infundadas” contra autoridades.

Teve gente que torceu o nariz. André Luis Carneiro, prefeito de Pontal, respondeu: o órgão “tem o dever de fiscalizar os interesses dos municípios”.

…e contraopinião

Aliás, muitos deputados ficaram aliviados com a ideia do líder do PSDB, Carlos Bezerra, de criar projeto alternativo ao de Campos Machado.

Às vésperas das eleições de 2014, ninguém quer ficar mal com sua base eleitoral. Nem declarar guerra ao MP.