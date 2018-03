Subiu o número de brasileiros no Nepal, nas contas do Itamaraty: 220, dos quais 194 contatados. Dois deles apresentavam pequenos ferimentos e um terceiro teve a perna quebrada.

Com muita gente já voltando, o Brasil montou um novo posto – no aeroporto de Nova Delhi, na Índia. Onde auxilia na remarcação de passagens ou contato com familiares.