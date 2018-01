Luxo e fast fashion consciente, via online

A demanda pelo high low e pelo consumo consciente no universo da moda tem pautado as novas compras online. De olho nessa mudança de comportamento, Vanoil Pereira – fundador da multimarcas Passarela – firmou parceria com Giovanna Lemes Motta, do e-commerce e-closet, um dos mais destacados do Brasil no setor.

“Nós unimos força com a missão de levar, para as consumidoras, o melhor do luxo nacional e o melhor do fast fashion”, conta Pereira. Com a parceria, a Passarela passa a vender marcas como Cris Barros, Paula Raia, Adriana Degreas, Tryia, Carol Bassi, Talie NK, A.Niemeyer, Tigresse e Giuliana Romano, entre outras.