Operação Sorriso fará bingo beneficente em outubro

A Operação Sorriso — ONG internacional dedicada ao tratamento de crianças que nascem com fissura labiopalatina (lábio leporino) presente em 60 países, entre eles o Brasil, fará seu segundo bingo beneficente em outubro. Sua representante no País, desde 2014, é Thais Mendes — que nasceu com essa má formação e foi operada ainda criança. Thaís lidera os projetos de captação de recursos e idealizou o bingo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As modelos Carol Trentini e Ana Claudia Michels são embaixadoras da ONG.

Este ano o evento acontece dia 16, no Trio Pérgola. Valor do Convite: R$ 250,00