One of a kind

Mario Pantalena é só elogios a Patricia Bonaldi quando o assunto gira em torno da coleção de joias Gioielli, criação de ambos e que será lançada terça-feira na casa de Sussu Vidigal, no Jardim Guedala. “Patricia é muito profissional, quer ver cada detalhe, não deixa passar nada”, comenta ele. “O mais interessante dessa história foi ver que o universo das joias é muito parecido com o do bordado. Uma peça nunca fica igual a outra, pois não existe uma pedra igual a outra. Meus vestidos também são assim”, explica a estilista. A linha será toda em pedras preciosas e pérolas. “A Patricia é apaixonada por pérolas”, entrega Mario. “Não tivemos preconceito, usamos gemas do mundo inteiro”, complementa ela. Entre gargantilhas e anéis, os brincos adaptáveis são uma aposta da dupla. Compostos por pedras coloridas em cima e pérolas na parte de baixo, eles “permitem que a mulher crie diversas possibilidades”.

