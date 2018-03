Gerald Thomas já tem data para voltar à ativa no Brasil. Em parceria com ator Marcelo Olinto, ele assina o monólogo Bate Man.



A estréia está marcada para a segunda semana de dezembro, no Rio.

