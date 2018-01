On the road

André Mifano, chef do restaurante Vito, foi escolhido para elaborar o cardápio do Jameson Food Truck – projeto que vai colocar um caminhão para circular pelas ruas de São Paulo na segunda quinzena do mês, vendendo comidas preparadas com o whisky irlandês. “Vamos proporcionar uma gastronomia típica dos pubs irlandeses a um preço super-honesto”, explica Mifano. No cardápio? O tradicional fish & chips (peixe com batata), hambúrguer, cachorro quente e … surpresa. “Vou elaborar um prato novo, que com certeza, vai incluir carne de porco, minha especialidade”, entrega o chef. Obs: Não serão vendidas bebidas alcoólicas no caminhão.

