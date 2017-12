On the point

Charlô Whately e Felipe Sigrist vão inaugurar, em janeiro, o Cha Cha – mix de restaurante, mercado, rotisserie, bar, padaria e tudo o que for preciso para se fazer uma refeição gostosa e rápida –, no Itaim. “Nós nos inspiramos no modelo do Eat, de Nova York. Fizemos uma pesquisa e sentimos que não existia nada parecido na cidade. Vamos abrir às 7 horas da manhã e fechar às 11 horas da noite. Então, os clientes poderão tomar café da manhã, almoçar, jantar e fazer uma happy hour pós-trabalho no mesmo lugar”, conta Charlô.

Os planos não param por aí.A dupla pretende abrir mais seis unidades do Cha Cha por São Paulo até o fim do ano que vem. “Estamos estudando os bairros, mas Pinheiros, Jardins, Higienópolis e o Centro já são quase certos”, adianta. Outra curiosidade? O nome do estabelecimento é uma homenagem carinhosa ao jeito com que amigos íntimos e a família chamam Charlô. “É o apelido do apelido”, diverte-se o restaurateur – que, aliás, batizou seu buldogue francês de 4 meses como… Cha Cha.

