A OMS está sendo criticada internamente por sua postura em relação ao zika vírus. Funcionários do alto escalão dizem que a organização está repetindo a morosidade com que atuou quando ocorreu a crise do ebola.

Tanto que a primeira reunião da OMS para discutir o assunto acontece hoje – quatro meses depois de ela ter sido notificada pela primeira vez a respeito do vírus.