Ommm natural

Da meditação ao som de tambores xamânicos à capoeira; da homeopatia à degustação de chás; da dança circular à terapia ayurvédica. Essa é a proposta do Espaço Florescer, ideia de Sofia de Almeida Prado, que faz questão de colocar, lado a lado, profissionais tradicionais e outros mais alternativos. “Queria unir diferentes vivências e terapias, das mais diversas culturas, para trabalhar o autoconhecimento e o bem-estar”, explica a psicóloga. Criado em 2009, o espaço conquistou um público cativo e foi crescendo. Há cerca de um ano, funciona em uma casa, cercada de natureza, no bairro do Pacaembu, em São Paulo. “Para refletir nosso conceito e nossa filosofia”, conta a moça, neta do conceituado crítico de teatro Décio de Almeida Prado. “São experiências voltadas para despertar a essência de cada ser humano. Por isso o nome Florescer.”

