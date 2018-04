OMC não é a Petrobrás

O governo brasileiro imaginou que indicar Ellen Gracie para a OMC seria o mesmo que o PMDB indicar alguém para a Petrobrás. “Aprendeu, de novo, e com um episódio público, que lá fora é diferente”, compara o ex-ministro Rubens Ricupero. “Algum dia teremos de aprender a ser sérios e respeitar as regras”, lamenta.

Com a experiência de quem já presidiu o conselho do GATT – que deu lugar à OMC – e foi secretário-geral da Unctad, Ricupero explica: aquele posto é complicado, lida-se a toda hora com pendências internacionais de bilhões de dólares. “Sem nenhuma experiência na área, ela não tinha chance.”

Ricupero acha que a responsabilidade direta é de Lula: “O Celso Amorim entende bem esse universo. Por ele, acho que isso não ocorreria’.

Veja também:

Yves Saint Laurent tem exposição no Rio

Deca promove coquetel durante a Casa Cor 2009, no Jockey Club.

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte