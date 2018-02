Mônica, mulher e sócia de João Santana, tem participado dos debates (a exemplo do marido) de forma quase invisível. Entre suas tarefas, monitorar as pesquisas qualitativas com grupos que avaliam o desempenho de Haddad.

