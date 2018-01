Olivier e Pierre Anquier inauguram restaurante em cobertura no centro de SP

Os franceses Hadrien Lelong, Pierre Anquier, Benoit Mathurin, Pierre Colnet e Olivier Anquier estão por trás do novo rooftop que promete agitar o centro de São Paulo. Na cobertura do edifício Esther, primeiro prédio modernista da cidade e com vista privilegiada para a Praça da República – e antigo endereço residencial de Olivier – vai funcionar o Bistrô Esther, com menu assinado pelo chef Benoit Mathurin e projeto da Cremme.

O local abre as portas essa semana, ainda em esquema de soft opening. Além do restaurante, Olivier, depois de muita insistência de um vizinho, decidiu abrir uma padaria no andar térreo do mesmo prédio.

“Tinha jurado que nunca mais ia ter uma padaria na minha vida, mas o espaço é muito legal e será a entrada ‘secreta’ do Esther. A noite vai funcionar como sala de espera”, contou o francês, que deu o nome de O Mundo Pão do Olivier, um trocadilho com Mundo Cão, “Achei que tinha haver com a atmosfera do centro”.

A abertura está prevista para outubro. Anquier também comemora a companhia do irmão mais novo, o também chef Pierre, nesta nova empreitada. Pierre é dono de um bem sucedido restaurante em Paris, mas decidiu seguir os passos do irmão famoso e se mudou, há um ano e meio, de mala e cuia para o Brasil.