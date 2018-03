Pesquisa feita com 298 líderes estudantis do Transforma – programa de Educação do Rio 2016 – mostra que o vôlei, o tiro com arco e o handebol são os esportes que mais despertam interesse entre os estudantes na Olimpíada do ano que vem.

Já nos Jogos Paralímpicos, natação, vôlei sentado e futebol de 5 são os principais.

Dos alunos entrevistados, 72% praticam esporte e seus maiores ídolos são Neymar, Cristiano Ronaldo e David Luiz.