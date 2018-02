As moedas comemorativas da Rio-2016 – objetos de desejo para colecionadores, criados pelo Banco Central – serão expostas, no fim deste mês, na principal feira de numismática do mundo, a World Money Fair. Em Berlim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.