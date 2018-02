TRIBUTO A SINATRA

Louis Roover estreia hoje, no Teatro Bradesco, seu Salute to Sinatra– um tributo ao dono dos famosos “blue eyes”. Fã do astro americano desde a adolescência, ele apresenta seus grandes sucessos, acompanhado da Hollywood Orchestra. O cantor britânico falou à coluna por e-mail.

Qual é, na sua opinião, o maior legado de Sinatra?

Ele foi o princípio do que chamam de “high arts” na música, com tudo o que criou junto com Nelson Riddle. E também foi um ator honesto. Por exemplo, ele deu 200% de sua alma em alguns filmes. E fazia o mesmo quando cantava. O público reconhece isso. Sempre digo aos jovens cantores: “Se você não coloca intenção no que está cantando, não faça o público perder tempo e dinheiro”.

O que conhece de bossa nova e música brasileira?

Eu amo a música brasileira e cantarei um pouco dos hits do Tom Jobim, já que ele gravou três álbuns com Frank Sinatra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acredita que a música perdeu muito com as modernas tecnologias de gravação?

Sim. Devemos sempre ter cuidado e buscar nossos próprios gostos na música e não aceitar algo negativo, que nos seja imposto pelas pessoas que querem isso dessa maneira. Especialmente os adolescentes. Venha ver os incríveis jovens músicos da minha orquestra (The Hollywood Orchestra) e verá que, quanto mais atento e inteligente for o músico, menos ele aceitará aquilo que tentam lhe impor.

Quais outros grandes você tem vontade de interpretar?

Tony Bennet, Andy Williams, Matt Monro e Bobby Darin, sempre com um pouco de Francis Albert Sinatra. / MARILIA NEUSTEIN