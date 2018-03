Olho por olho, casa por casa

Um José Serra prudente e com espírito colaborador, um Aécio desconfiado, um Sergio Cabral entusiasmado. Assim saíram os três governadores do encontro “habitacional” com Dilma e Mantega, anteontem no Planalto. Serra avisou que já tem cerca de 20 mil unidades para agregar ao plano e pediu aos técnicos paulistas que acelerem o “ciclo de produção” do setor.

Aécio achou ambicioso demais falar em um milhão de casas e preferiria que se aproveitassem as estruturas já existentes nos Estados.

E Cabral resumiu o clima da conversa para a coluna: “Eu diria que, se a campanha mantiver o nível de civilidade da reunião de hoje, o Brasil está salvo!!!”

