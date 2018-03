Pezão, Alckmin, Pimentel e Hartung reúnem-se com Dilma na terça, no Planalto. Vão levar documento comum com sugestões para enfrentar a crise e evitar demissões de trabalhadores. Segurança também está na pauta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.