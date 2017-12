Olho no futuro

O balanço de 2014 de Cris Barros foi bem positivo. A estilista abriu duas novas lojas, no Rio de Janeiro e em Curitiba, e lançou duas temporadas de vídeos feitos para o Instagram com suas amigas pessoais e parceiras da marca. Agora, de olho em 2015, a moça pretende focar mais na criação e no desenvolvimento de peças feitas por encomenda e sob medida. Exemplo? O vestido que está criando para Izabel Goulart usar no réveillon. “Sempre gostei muito de fazer mulages e pesquisar tecidos para vestidos de alta-costura. Agora poderei me dedicar mais a isso”, afirma. Cris também pretende passar mais tempo no Rio: “Este ano fui muito para lá por causa da nova loja. É uma cidade que adoro”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.