Olho no futuro

Shows, músicas, palestras, gastronomia. Esses são alguns dos motes da terceira edição do Festival Path, que acontece dias 25 e 26 em diversos espaços da cidade, como Instituto Tomie Ohtake, Praça dos Omaguás e o museu A Casa. Foi depois de conferirem o SWSX – conhecido evento de criatividade em Austin, nos EUA – que Rafael Vettori e Fábio Seixas decidiram realizar, no Brasil, um festival de inovação semelhante. A ideia é que o evento seja um ponto de encontro da comunidade criativa do País e incentive discussões sobre temas como empreendedorismo, tecnologia e design, entre outros. Além de conferências, o evento promoverá shows com nomes de peso – como Gaby Amarantos – além de dez food trucks e filmes. “Queremos que as pessoas se movimentem e que a cidade seja protagonista”, afirma Rafael. “O festival foi criado para se discutir o futuro sob todos os ângulos”.

