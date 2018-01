Olho na criação

O americano Eric Carlson, fundador da Carbondale, escritório de arquitetura que começou em Paris, em 2004, comemora. Além da Carbondale Brasil – que completou cinco anos em no ano passado – o estúdio vai abrir mais uma filial, desta vez, em Miami. No quesito projetos, o escritório é responsável pela nova Longchamp, a La Maison Saint Honoré, em Paris, inaugurada no final do ano. Além disso, acaba de ser convidado para elaborar conceitos para três butiques Dolce &

Gabbana que propiciem

“experiências” aos clientes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.