Olho na cidade

Burt Sun,Yael Steiner e Guil Macedo, empreendedores culturais, se unem para lançar o projeto Reprogramando São Paulo – em maio, no Ibirapuera. Para iniciar a programação desse “laboratório da cidade”, o trio trará a instalação que o artista Bel Borba montou na Times Square, em NY, para cá. E não param por aí. Entre as ações previstas também estão o uso do lixo de construções para produção de esculturas públicas; um “movie truck” – caminhão que levará cinema para comunidades –; e a criação de um aplicativo sobre mobilidade. Para Burt, taiwanês radicado nos EUA, o Brasil, especialmente São Paulo, é a maior “reserva humana de criatividade” do mundo. “Queremos encorajar as pessoas a usar essa energia criativa e a participar da cidade de forma interessante.”

