Depois de dois shows, jantar no Spot e “after” no Bar Secreto, Caetano Veloso passou a tarde de domingo no Hospital Albert Einstein. Aguardando o filho de uma amiga vir… ao mundo.

