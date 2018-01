A IMX, de Eike Batista e IMG Worldwide, será responsável pela consultoria do projeto de atletas olímpicos da Embratel.

Exemplo? Cesar Cielo, Diego Hypólito, Tiago Camilo, a dupla de vôlei de praia Emanuel e Alison e as velejadoras Isabel Swan e Martine Grael.

A empresa também está investindo no projeto Campeões do Futuro, que aposta em promessas do esporte, como Sérgio Sasaki (ginástica), Rafaela Silva (judô) e Alessandra Marchioro (natação).