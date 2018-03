O cantor pop canadense Michael Bublé vai ter que fazer valer o preço do seu show – de R$ 300 a R$ 1 mil – terça, no Via Funchal. “Não sabia que era esse o valor”, surpreendeu-se ele ao ser informado da facada.



Mas justificou, dizendo que é um grande “entertainer” e garantindo muitas “surpresas” no palco.

