Olho Clínico

Bia Perotti, especialista em Fashion Business pelo IED de Londres e editora do site Os Achados é a mais nova personal shopper do Shopping Cidade Jardim. Apaixonada por moda, ela tem atuado na área em diferentes segmentos, incluindo palestrante de dress code em empresas, desenvolvedora de coleções-cápsulas para marcas nacionais. É profissional de marketing no varejo e stylist de editoriais de moda. No Cidade Jardim, Bia atenderá auxiliando na escolha das melhores opções de peças de vestuário para uso próprio e itens para presente. Para contar com sua orientação, é só marcar um horário com o concierge do shopping. O serviço é realizado gratuitamente no Cidade Jardim. O encontro dura em torno de duas horas e não há obrigatoriedade de compra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.