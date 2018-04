Olhar Fashion

Chris Pitanguy acaba de lançar sua linha de óculos escuros – à venda em seu e-commerce e nas lojas NK Store de São Paulo e Rio. “Sou louca por óculos escuros e sentia muita falta de uma marca nacional com modelos modernos. Me inspirei na minha própria coleção, que tem muitas peças vintage e principalmente o modelo aviador, meu preferido”, explica Cris, que também lançou recentemente uma linha de tiaras em parceria com a Drogaria Iguatemi. “Com as tiaras, foi a mesma coisa. Sentia falta de uma marca brasileira de acessórios para a cabeça, não temos muito essa cultura no País”. E ela não para por aí. Em março vai lançar sua linha de camisetas, seguindo a mesma filosofia das outras duas. Na contramão da crise, a fashionista está a mil.