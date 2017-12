Olhar apurado

A Amoreira, localizada no coração do Alto de Pinheiros, sai de sua casa e expande seus horizontes até … o Rio de Janeiro. As sócias Fernanda Rezende e Cristina Rogozinski e abrem, em maio, loja temporária na cidade maravilhosa em projeto junto com a marca Le Soleil D’Eté. Conhecida pela curadoria de produtos que vão desde decoração, fotografia, arte até brinquedos, livros e comidas, a dupla se prepara para uma jornada carioca. “A Amoreira e a Le Soleil d’ Été compartilham de valores e olhares muito parecidos por isso vamos fazer, juntas, o lançamento em SP e no Rio. Queremos levar esta experiência para outros públicos e explorar novas praças”, afirma Fernanda.

